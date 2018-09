GCM detém três indivíduos por tráfico de drogas em Mauá

Da Redação



15/09/2018 | 21:44



Após denúncia anônima, equipes das GCMs (Guardas Civis Municipais) de Mauá e Ribeirão Pires detiveram três indivíduos, na tarde de ontem, no Jardim Elizabeth, área de divisa entre as duas cidades. Uma motocicleta roubada e grande quantidade de entorpecentes, como crack, cocaína e maconha, também foram apreendidos.

Conforme a corporação, as equipes realizavam operação de visibilidade pela Estrada do Carneiro, devido ao recebimento de informações sobre ocorrência de roubos no local e foram avisadas sobre a presença da moto em uma viela próxima. Junto à motocicleta, dois homens e uma mulher foram abordados e, com eles, encontradas as drogas – 600 pedras de crack; 347 papelotes de cocaína; dois tijolos de maconha, além de 166 buchas e 82 gramas do entorpecente; uma balança de precisão, quatro rádios comunicadores e R$ 100 em espécie.

O caso foi registrado no 1º DP (Centro).