Policlínica Campestre terá mutirão nos fins de semana

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



16/09/2018 | 07:00



Mutirão para atendimento aos idosos nos fins de semana será apenas uma das ações previstas para serem realizadas na Policlínica Campestre, inaugurada ontem pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), em Santo André. A US (Unidade de Saúde), localizada na Rua das Figueiras, 2.716, funcionará ao público a partir de amanhã, das 8h às 17h.

O equipamento de Saúde terá como enfoque o atendimento da chamada ‘melhor idade’, no setor de geriatria. A administração estudou, inclusive, a possibilidade de o local abrigar o Centro de Referência do Idoso, no entanto, optou por instalar o serviço na área central da cidade.

Desde março, a unidade passou por adequação e reforma a fim de atender a população local. A expectativa é a de que sejam realizadas entre 12 mil e 15 mil procedimentos por mês – somados às consultas. A Policlínica, por meio dos 30 profissionais (entre médicos, enfermeiras e atendentes), tem capacidade para receber até 300 pessoas por dia. “Era preciso desafogar os atendimentos nas unidades da Vila Guiomar e de Utinga. Atender aos idosos presentes neste bairro também era uma reivindicação antiga. E com a boa instalação física e os equipamentos de qualidade, muitas outras pessoas poderão se beneficiar com o que estamos disponibilizando, podendo, por exemplo, serem vacinadas e realizar testes, como sífilis e HIV. E o melhor, fizemos isso antes do prazo inicial de entrega da obra, que era prevista para janeiro”, enumera o secretário de Saúde do município, Márcio Chaves.

Com investimento na ordem de R$ 500 mil, o local disponibilizará atendimento pediátrico, ginecológico, odontológico (para crianças, adultos e idosos), além de clínica geral. Os serviços ocorrerão mediante agendamento, no entanto, a unidade também funcionará como pronto-atendimento. “Vale a pena frisar que as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) têm condições de atender as emergências”, completa Chaves.

A unidade foi a terceira entregue pela Prefeitura, depois da UPA Bangu e da USF (Unidade de Saúde da Família) Ciprestes, recentemente. “Muitas pessoas duvidaram do QualiSaúde (programa lançado em sua gestão para reestruturar e modernizar o sistema de Saúde municipal), mas hoje mostramos que é possível. É uma realidade. O que entregamos hoje (ontem) não é apenas uma reforma física, mas, sim, prova de que a nossa cidade voltou a respirar. Nos próximos 30 dias vamos entregar a UPA Bom Pastor, e ainda há o Centro de Especialidades, na Rua Xavier de Toledo, que foi todo reformado”, promete o prefeito andreense.

Para dona Ana Lacerda, 73 anos, moradora do bairro Campestre, a policlínica é uma vitória, já que é algo reivindicado pelos moradores há muito tempo. “Estou feliz com a conquista. Vai facilitar a vida de muitas pessoas. Investimento em Saúde nunca será demais no País. É como o nosso prefeito disse: “É necessário fortificar o atendimento prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde). E com essa unidade, estou orgulhosa”, conta a aposentada.