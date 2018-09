Bolsonaro permanece estável na UTI e sem intercorrências, diz boletim

15/09/2018 | 19:40



O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, permanece em condição estável e sem intercorrências, conforme boletim divulgado na tarde deste sábado, 15, pelo Hospital Albert Einstein. Bolsonaro continua internado na UTI do hospital, em São Paulo.

Segundo o boletim, assinado pelos médicos Antônio Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo, Bolsonaro não tem febre e não apresenta outros sinais de infecção. A nota afirma também que ele segue em jejum oral e tem recebido por via endovenosa todos os nutrientes necessários para sua recuperação. Os exercícios de fisioterapia foram realizados com boa tolerabilidade.

No início desta semana, Bolsonaro havia saído da UTI e retomado a alimentação via oral. Depois de complicações, entretanto, o parlamentar foi submetido a uma nova cirurgia de emergência, na quarta-feira, 12. Jair Bolsonaro foi esfaqueado na quinta-feira da semana passada, 6, durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). O político está internado no hospital Albert Einstein desde o dia 7.