Após decisão do STJD, Cruzeiro libera ingressos para a torcida do Atlético-MG

15/09/2018 | 19:40



Após o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidir na última sexta-feira pela redução do preço dos ingressos para o clássico mineiro, o Cruzeiro liberou as entradas para a torcida do Atlético Mineiro e a polêmica quanto aos ingressos da torcida visitante parece ter sido resolvida.

Com a questão definida, o Atlético-MG anunciou em seu site que a venda dos ingressos para o clássico deste domingo, às 16 horas, no Mineirão, seguirá. O clube informou que adquiriu toda a sua cota de ingressos destinados à torcida visitante e que já foram vendidos 4.209 bilhetes, que têm o valor fixado de R$ 150 (R$ 75 a meia-entrada).

Na última quinta-feira, os clubes se desentenderam ao definirem os detalhes da partida em reunião na Federação Mineira de Futebol (FMF). O Cruzeiro colocou o preço das entradas aos visitantes em R$ 240 (R$ 120 meia), na arquibancada superior, e R$ 150 (R$ 75 meia), na inferior, o que já gerou a revolta da diretoria alvinegra.

Não bastasse esta atitude dos cartolas cruzeirenses, o Atlético-MG afirmou que os rivais não apresentaram os dados bancários para que o clube pudesse efetuar a compra dos ingressos, o que gerou atraso na comercialização aos torcedores. Restou ao clube alvinegro, então, adquirir as 460 entradas disponibilizadas pela Minas Arena.

Sem consenso, a diretoria atleticana recorreu ao STJD, que acatou o pedido e determinou a redução do preço dos ingressos para R$ 150, além de impor ao Cruzeiro o prazo de três horas para repassar as entradas após a confirmação do pagamento pela carga dos bilhetes, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora de atraso.