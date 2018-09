Com incômodo na coxa, Fagner desfalca o Corinthians contra o Sport

15/09/2018 | 19:15



O Corinthians não terá Fagner para o duelo deste domingo contra o Sport, na Arena Corinthians, às 19 horas, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito, que voltou aos gramados em muito menos tempo do que o previsto após tratar de uma lesão muscular, ainda sente um incômodo no músculo da coxa esquerda e ficará livre para fazer fortalecimento.

Como o jovem Mantuan, reserva direto de Fagner, voltou aos treinos apenas neste sábado após ser ausência também por conta de um problema na coxa, Paulo Roberto, volante de origem, deve ser improvisado na posição. Ele já atuou por alguns minutos na lateral direita no duelo contra o Flamengo, na última quarta-feira, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil para substituir justamente Fagner.

No treino da manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o técnico Jair Ventura comandou uma atividade técnica e tática. O treinador deu prioridade ao ajuste do posicionamento dos jogadores e trabalhou as jogadas de bola parada com exaustão, além das finalizações.

O treinamento deste sábado foi o único após o jogo contra o Flamengo em que a comissão técnica contou com a maioria do elenco para os trabalhos no gramado. Com pouco tempo para trabalhar, Jair deu uma série de orientações ao elenco, que não vence há quatro jogos na competição nacional.

Veja os relacionados do Corinthians para o duelo com o Sport:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Danilo Avelar e Carlos Augusto;

Zagueiros: Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos e Marllon;

Volantes: Ralf, Gabriel, Douglas e Paulo Roberto;

Meias: Pedrinho, Danilo, Jadson, Mateus Vital e Araos;

Atacantes: Emerson, Roger, Sergio Díaz, Romero, Clayson e Jonathas.