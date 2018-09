Real Madrid empata com Athletic Bilbao e perde 100% de aproveitamento no Espanhol

15/09/2018 | 18:01



Invicto no Campeonato Espanhol, o Real Madrid perdeu os 100% de aproveitamento na competição neste sábado, ao empatar em 1 a 1 com o aguerrido Athletic Bilbao, na casa do adversário, o estádio San Mames, em duelo válido pela quarta rodada do torneio.

Além de ter sua série de vitórias interrompida com o primeiro tropeço, o time madrilenho, vice-líder, com dez pontos, viu o arquirrival Barcelona, o único que venceu todos os jogos na competição, se isolar na liderança. O Bilbao, que também está invicto e tem um jogo a menos, é o quarto colocado, com cinco pontos.

Vinícius Júnior novamente não foi relacionado para a partida. O jovem atacante deve atuar neste domingo pelo time B do Real que disputa a terceira divisão espanhola. Diante da fraca produção ofensiva da equipe ante o Bilbao, o brasileiro poderia ser uma opção ofensiva relevante neste sábado.

Em campo, o time basco não se intimidou com a qualidade do poderoso rival da capital espanhola e usou a força de sua torcida como arma para segurar o adversário. O Bilbao, aliás, fez mais do que isso. Com a estratégia de marcação forte, o time da casa atraiu o Real e saiu com força e velocidade nos contra-ataques.

Em um deles, De Marcos recebeu na área, pela direita, lado mais explorado, e rolou para Iñaki Williams bater prensado e ver a bola sobrar para Iker Muniain concluir ao gol aos 31 minutos da primeira etapa. Pouco criativo e lento, o Real Madrid foi dominado na etapa inicial e não conseguiu reagir.

No segundo tempo, o time merengue melhorou com a saída do jovem Ceballos para a entrada de Casemiro. O técnico Julen Lopetegui corrigiu o erro na escalação e a equipe conseguiu se impor em campo e pressionar o adversário nos 18 primeiros minutos da etapa final até chegar ao empate com Isco. O meia, que acabara de entrar, recebeu cruzamento de Bale e completou de cabeça para deixar tudo igual.

Mais cedo, o Valencia só empatou sem gols em casa com o Betis e manteve sua sina de não vencer na competição. Em quatro jogos, o Valencia empatou três e perdeu um, o que o deixa no 16º lugar, bem perto da zona de rebaixamento. O Betis soma cinco pontos e ocupa a sexta posição.