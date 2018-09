Vice-premiê da Itália deseja melhoras e declara apoio a candidato do PSL

15/09/2018 | 17:25



O ministro do Interior e vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, prestou solidariedade ao candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, dizendo que espera que ele "seja eleito presidente do Brasil".

Em seu Twitter, Salvini escreveu: "Toda a minha solidariedade a @jairbolsonaro gravemente ferido durante o período eleitoral. Espero que em breve ele possa se recuperar e ser eleito presidente do Brasil".Em resposta, Bolsonaro agradeceu às palavras e acrescentou que espera que "em 2019 o Brasil possa fortalecer as relações com a Itália e com mais países livres e democráticos no mundo".