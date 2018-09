Tigre supera o Água Santa por 2 a 0 no Inamar

Da Redação



15/09/2018 | 17:16



O São Bernardo se saiu melhor no clássico regional realizado nesta tarde pela Copa Paulista. O Tigre foi a Diadema e, no Estádio do Inamar, superou o Água Santa pelo placar de 2 a 0.

Fernando Júnior e Samuel fizeram os gols que ajudaram a equipe de São Bernardo a chegar aos 15 pontos – está na 3ª posição – do Grupo 3. O Netuno, por sua vez, segue na lanterna do grupo, com apenas 2 pontos.