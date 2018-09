Grávida, Sabrina Sato cai no samba ao ser anunciada como a nova Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel!

15/09/2018 | 17:11



A noite da última sexta-feira, dia 14, foi bastante especial para Sabrina Sato. A apresentadora foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, após 16 anos desfilando pela escola de samba.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Sabrina entrou no lugar da antiga Rainha, Tati Minerato, após ela ter brigado com a imperatriz da agremiação, Renata Teruel,em janeiro deste ano.

Polêmicas à parte, deu para perceber que Sabrina ficou bastante feliz e emocionada com o convite.

No evento, a artista usou um modelito azul todo brilhante de Fabiana Milazzo, com sapato da Gucci e joias por Marisa Clermann. A beleza foi feita por Krisna Carvalho e o design por Pedro Sales.

No Instagram, Sabrina ainda escreveu um texto sobre a conquista:

Hoje me arrumei toda, como vocês podem ver nessa foto que tiramos, porque ia pela primeira vez, grávida, visitar a quadra da minha escola @gavioesoficial. Só não sabia a surpresa que nos esperava lá. Que felicidade! Estou na escola @gavioesoficial há quase 16 anos, já fui destaque de ala, musa, estou há 9 anos como madrinha e hoje fui coroada rainha de bateria da #gavioesdafiel. E eu só posso agradecer todo o carinho e amor que sempre recebi de todos. Que emoção receber esse presente nesse momento tão lindo que estou vivendo.