Henrique Avancini coroa temporada perfeita e é campeão mundial de Mountain Bike

15/09/2018 | 17:00



A manhã deste sábado ficou marcada pelo mais importante capítulo da história do ciclismo brasileiro. O carioca Henrique Avancini, de 29 anos, corou a excelente temporada e faturou o título mundial de Mountain Bike Maratona em Auronzo do Cadore, na Itália.

Atual número 2 do ranking da União Ciclística Internacional (UCI), o atleta da equipe Cannondale Factory Racing já havia figurado entre os melhores da modalidade na semana passada. Avancini ficou na 4.ª colocação do Campeonato Mundial de Mountain Bike de Cross-Country Olímpico (XCO), em Lenzerheide, na Suíça.

O ano de 2018 está sendo melhor do que o carioca, natural de Petrópolis, poderia imaginar. A temporada marcante começou em março com a conquista do 3.º lugar na Cape Epic, maior prova de ultramaratona de MTB do mundo, disputada na África do Sul. Na ocasião, terminou junto com o alemão Manuel Fumic.

Já na Copa do Mundo de XCO, Avancini mostrou regularidade e foi o único a pedalar entre 20 primeiros colocados em todas as 13 etapas disputadas. Ao todo, foram cinco pódios e a 4.ª colocação geral.

No Brasil, o ciclista também foi destaque nas duas competições mais importantes do País. Em abril, faturou a etapa de Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike. Em julho, venceu o Campeonato Brasileiro e passou a ter o direito de vestir a camisa verde e amarela no exterior. Henrique Avancini retorna ao Brasil em outubro, quando participa da Brasil Ride, prova que faturou em 2013 e 2017.