Idosa e duas crianças são mortas na Cidade de Deus, no Rio

15/09/2018 | 16:36



Uma idosa e duas crianças foram mortas a facadas neste sábado, 15, na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio. As vítimas são uma senhora de 69 anos e duas crianças de 7 e 5 anos. As crianças seriam netas dela. Ainda não há suspeito do crime.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais do 18.º BPM (Jacarepaguá) foram acionados por volta das 12h para atender a uma ocorrência de homicídio. O crime aconteceu na Avenida Cidade de Deus, na localidade conhecida como Rocinha 2.

A Delegacia de Homicídios foi acionada e faz perícia no local.