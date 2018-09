Maria Cândida fala sobre pedido de namoro ao vivo: - Primeira vez em que perdi o controle na TV

15/09/2018 | 16:11



Ter muita experiência na televisão não quer dizer que você não pode ser surpreendido em frente às câmeras. A apresentadora Maria Cândida que o diga! No comando do Manhã Leve, na TV Aparecida, ela foi surpreendida por um pedido de namoro ao vivo! Tudo aconteceu enquanto o programa contava com a participação do educador financeiro Mauro Calil, que inesperadamente declarou seu amor.

Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, ela relembrou o momento:

- Eu faço ao vivo há muito tempo e posso afirmar que, neste dia, foi a primeira vez em que perdi o controle na TV. O pedido foi uma surpresa até para a produção.

A apresentadora, que aceitou o pedido, aproveitou para também se derreter pelo amado:

- Mauro virou o namoradinho do Brasil. E foi fofo mesmo!

O sucesso do vídeo nas redes sociais ainda ajudou Maria a colocar em prática um projeto antigo. Com um grande currículo profissional e muito famosa por já ter entrevistado diversas personalidades internacionais, ela está fazendo entrevistas ao vivo através de seu Instagram, inclusive tendo como convidado o próprio namorado. Além disso, ela revelou que também irá produzir conteúdo para seu canal no YouTube, onde costumava apenas publicar suas antigas entrevistas.