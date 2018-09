No Dança dos Famosos, professora de Sérgio Malheiros é substituída após suposto climão

15/09/2018 | 16:11



Enquanto Sophia Abrahão foi bastante bem em sua participação na Dança dos Famosos em 2016, parece que seu namorado, Sérgio Malheiros, não está tendo a mesma sorte ao participar do quadro do Domingão do Faustão em 2018.

No site oficial da atração, a Globo anunciou que a partir do próximo domingo, dia 16, Sérgio irá ter uma nova parceira e professora de dança. Sai Natacha Horana, que volta para o balé do programa, e entra Suellem Morimoto. Suellem já integrou o elenco do Dança em 2015, quando ficou em quarto lugar com o ator Igor Rickli.

Apesar da emissora não revelar o motivo da substituição, rumores nas redes sociais já apontam para um possível climão e falta de entrosamento entre Malheiros e Natacha. No próximo programa, será a vez dos homens dançarem funk, e o ator demonstrou em seu Instagram Stories estar ansioso, já que é familiarizado com o ritmo:

- Eu to muito animado porque minha música é muito legal. To me divertindo muito essa semana, é um ritmo que está sendo mais gostoso que os outros.