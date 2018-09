Napoli vence a Fiorentina e vai à vice-liderança; Inter de Milão perde em casa

15/09/2018 | 15:46



O Napoli venceu a Fiorentina por 1 a 0, neste sábado, e chegou à terceira vitória em quatro jogos nesta reta inicial do Campeonato Italiano. O autor do gol do triunfo napolitano, obtido em casa, foi marcado por Lorenzo Insigne, aos 33 minutos do segundo tempo.

Na segunda etapa, o centroavante polonês Arek Milik entrou no lugar do belga Dries Mertens e deu a assistência para o gol de Insigne. O atacante italiano recebeu dentro da área e deu um chute rápido de perna direita, para vencer o goleiro polonês Bartlomiej Dragowski.

O resultado levou o Napoli à vice-liderança do Italiano, com nove pontos, mesma pontuação da Juventus, líder pelos critérios de desempate e que neste domingo terá pela frente o Sassuolo, em casa, no complemento desta quarta rodada da competição.

Já a Fiorentina estacionou nos seis pontos e ocupa o quarto lugar, mas pode ser ultrapassada por uma série de times em outros confrontos deste domingo.

Mais cedo neste sábado, a Inter de Milão recebeu o Parma e perdeu por 1 a 0. A equipe visitante chegou ao gol da vitória aos 33 minutos do segundo tempo, com o defensor italiano Federico Dimarco. O zagueiro avançou com a bola dominada na intermediária de ataque e acertou forte chute cruzado com a perna esquerda.

Com quatro pontos, a Inter ocupa o oitavo lugar do torneio nacional, enquanto o Parma atingiu a mesma pontuação e está em 13º.

A próxima partida do Napoli vai ser contra o Estrela Vermelha, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O jogo vai acontecer nesta terça-feira, fora de casa. No domingo, a equipe napolitana vai ser visitante contra o Torino, pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

A Inter de Milão vai estrear na Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira, em casa, contra o Tottenham. Já no próximo sábado, o desafio do time italiano será contra a Sampdoria, fora de casa.