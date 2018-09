CBF confirma São Paulo x Palmeiras na véspera do primeiro turno das eleições

15/09/2018 | 15:21



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a agenda do Campeonato Brasileiro da 28ª à 30ª rodada e, com isso, São Paulo e Palmeiras já sabem quando farão o Choque-Rei do segundo turno: será no dia 6 de outubro, um sábado, véspera do primeiro turno das eleições no País. O jogo, marcado para o Morumbi, começa às 18h.

No primeiro encontro entre os rivais neste Nacional, o time alviverde levou a melhor: 3 a 1, no Allianz Parque. Vale lembrar que, na casa são-paulina, os visitantes não vencem há 16 anos. Foram 24 duelos no período. O último triunfo aconteceu em 20 de março de 2002, quando Alex marcou um gol de placa e ajudou a construir o placar de 4 a 2.

Em 2018, os dois clássicos aconteceram na arena palmeirense. Além do jogo já citado pelo Brasileirão, as equipes se enfrentaram também pelo Campeonato Paulista, com vitória alviverde por 2 a 0. Os palmeirenses jamais foram derrotados pelos são-paulinos em sua nova casa. Na verdade, ganharam as sete partidas disputadas por lá.

Até o encontro do dia 6 de outubro, as equipes, hoje separadas por três pontos na tabela do Brasileiro, farão mais três partidas. Confira a sequência de cada uma:

SÃO PAULO

16/9 - Santos - 16h - Vila Belmiro

22/9 - América-MG - 16h - Morumbi

30/9 - Botafogo - 16h - Engenhão

PALMEIRAS

16/9 - Bahia - 16h - Arena Fonte Nova

23/9 - Sport - 18h - Ilha do Retiro

30/9 - Cruzeiro - 11h - Pacaembu