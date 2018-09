Bella Harris, enteada de Janet Jackson, nega que esteja se relacionando com Drake

15/09/2018 | 15:11



Mesmo tudo indicando um novo romance, Drake continua solteiro! A última suposta namorada do rapper foi Bella Harris, modelo de 18 anos de idade com quem ele posou para uma foto bastante suspeita. Na última segunda-feira, dia 10, os dois teriam reacendido os rumores de que estavam juntos ao serem vistos em um jantar romântico em Washington, D.C., mas tudo pareceu ser um alarme falso.

Segundo fontes informaram para a Us Weekly, Bella e Drake não estão namorando:

- Não há possibilidade nenhuma deles estarem juntos. Ele nunca ficaria ou ficou com ela.

A modelo também deu um jeito sutil de negar os rumores em uma legenda no seu Instagram:

Saindo de uma incrível semana de moda de Nova York. Eu não jantei em Washington recentemente. Eu estava feliz trabalhando e jantando em Nova York todos os dias.

Quem pode ficar bastante aliviado com essa notícia é Rihanna. Isso porque a cantora, além de ex de Drake, estaria preocupada com a diferença de idade entre os dois. Isso sem contar o fato de que Bella é enteada de Janet Jackson e filha do famoso produtor musical Jimmy Jam, amigo pessoal de Rihanna.