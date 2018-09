Marília Mendonça é acusada de plágio por dupla sertaneja

15/09/2018 | 14:16



A rainha da sofrência pode estar com problemas, de acordo com o Jornal Extra! Marília Mendonça poderá enfrentar um processo no qual está sendo acusada plágio por uma dupla sertaneja.

De acordo com o veículo, a dupla sertaneja Ivis e Carraro recorreu às vias legais por meio de um processo contra a cantora. Os dois afirmam que a melodia da música Ciumeira, um dos sucessos lançado pela loira, seria fruto de plágio da música Panfleto de rua, gravadas por eles no ano de 2009.

Ainda segundo a publicação, o ação está sendo movida pelo autor da música e os seis compositores da canção gravada por ela, Guilherme Ferraz, Sandro Neto, Everton Matos, Diego Ferrari, Paulo Pires e Ray Antônio.

Segundo o Extra, a assessoria da cantora afirmou que Marília está judicialmente calçada por ter a cessão de direitos e autorização autoral de interpretação da obra devidamente assinada pelos autores. E ainda afirmaram que ela jamais causaria danos do tipo à ninguém.