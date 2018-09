Barcelona bate Real Sociedad de virada e segue 100% no Campeonato Espanhol

15/09/2018 | 13:55



Com Messi pouco inspirado e sem Arthur, que sequer ficou no banco de reservas, o Barcelona precisou suar para derrotar a Real Sociedad de virada, por 2 a 1, neste sábado, na casa do adversário, o Estádio Anoeta, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O triunfo veio com gols de Suárez e Dembélé, ambos no segundo tempo.

O resultado mantém o time catalão na ponta da competição com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O arquirrival Real Madrid ainda joga na rodada contra o Athletic Bilbao, fora de casa, e também pode chegar à quarta vitória em quatro jogos. A Real Sociedad, por sua vez,. soma quatro pontos e ocupa 15ª posição.

O Barcelona pouco lembrou a equipe dos últimos três jogos que venceu os adversários com facilidade. O time do técnico Ernesto Valverde manteve o padrão de jogo, priorizando o toque de bola, - chegou a ter 70% da posse de bola - mas, com Messi apagado, sofreu para derrotar os donos da casa.

Os catalães deixaram a desejar em especial no primeiro tempo, etapa em que a Real Sociedad aproveitou a sonolência do Barça e abriu o placar com o zagueiro Elustondo, que pareceu livre pelo lado esquerdo da área e balançou as redes aos 11 minutos.

Na etapa final, Valverde colocou Philippe Coutinho em campo e o brasileiro mudou a partida em favor do Barcelona. Jogando no lado esquerdo, o meia trouxe mais mobilidade e velocidade na troca de passes e foi fundamental para a construção da vitória catalã, que veio em apenas três minutos.

Aos 17, Suárez, bem posicionado, aproveitou rebote do goleiro Rulli em defesa no cabeceio de Piqué após escanteio e mandou para as redes para empatar a partida. Aos 20, em nova cobrança de escanteio, Rulli falhou e a bola ficou com Dembélé, quase da marca do pênalti, finalizar para o gol vazio e ver a bola entrar após dois desvios na zaga rival.

No final, a Real Sociedad, armada inicialmente para os contra-ataques, mudou a estratégia com a desvantagem no placar e teve algumas oportunidades para empatar a partida. O goleiro Ter Stegen, no entanto, salvou o time catalão e garantiu mais três pontos ao líder da competição.