Família de Selena Gomez acredita que Justin Bieber noivou com Hailey Baldwin apenas para causar ciúmes

15/09/2018 | 13:11



Enquanto os noivos Justin Bieber e Hailey Baldwin parecem bem apaixonados, a família da ex de Bieber, Selena Gomez, não acredita que o romance vai durar. Segundo o Radar Online, os familiares da cantora acreditam que o noivado dele é apenas para causar ciúmes em Selena.

E parece que Selena ainda não superou seu romance com Bieber, pois de acordo com o que fontes disseram para o site, ela foi vista bebendo algo alcoólico em um bar de Nova York após as notícias sobre o suposto casamento de Bieber virem à tona. Será que ela estava afogando as mágoas?

Enquanto isso, após negarem os rumores de que já tinham se casado no civil, Justin Bieber e Hailey Baldwin foram vistos juntos pela primeira vez após os boatos. O casal foi clicado enquanto deixavam o apartamento onde moram em Nova York.