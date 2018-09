Com novo visual, Ana Furtado volta para o É de Casa: - Como estou feliz!

15/09/2018 | 13:11



Em seu tratamento contra o câncer, Ana Furtado deu um verdadeiro exemplo de superação, força e bom-humor para enfrentar esse momento difícil. E após a última sessão de quimioterapia, a apresentadora retornou para o programa É de Casa, na manhã deste sábado, dia 15.

Para a ocasião, Ana escolheu um macacão pantacourt amarelo estampado com tênis branco, e explicou em seu Instagram a opção pela cor de seu look:

Como estou feliz de estar de volta! Amarelo para celebrar! Cor que remete a alegria, sol, além de ser a minha cor favorita.

Nos comentários, os seguidores elogiaram e celebraram a volta da apresentadora: Saiba que você é luz na vida de muita gente! Que Deus renove suas forças e continue dando sabedoria para enfrentar as batalhas do dia a dia, escreveu uma internauta. Os telespectadores também não deixaram de reparar no novo corte de cabelo de Ana, que falou também sobre o visual durante o programa:

- Esse corte, além de ser um rito de passagem, estabelece uma mudança. Vou começar uma nova fase da minha vida! Eu quis dar para ele um carinho, um respiro, uma força. Porque cortar dá força. O cabelo sofreu muito durante a quimioterapia, ele caiu, ficou mais frágil e sensibilizado durante o processo. Então esse corte estabelece realmente uma mudança. Um recomeço!