José Loreto e Débora Nascimento comemoram os cinco meses de vida da filha, Bella

15/09/2018 | 13:11



José Loreto e Débora Nascimento compartilharam muito amor nas redes sociais na última sexta-feira, dia 14. O casal celebrou, de forma íntima, os cinco meses de vida da filha, Bella. A atriz publicou a foto acima em seu Instagram e se declarou em publicações em seu perfil, mostrando que realmente é uma mamãe muito apaixonada pela pequena.

Hoje ela completa cinco meses. Coração que pulsa fora de mim, meu. Pedaço da minha alma. Sorriso que congela o tempo. A certeza de que tudo está no caminho certo., escreveu Débora.

Já José postou um vídeo FOFÍSSIMO, aproveitando também para se declarar à bebê. Veja:

5 meses da risada mais alegre, do olhar mais curioso, do carinho mais gostoso, da conexão mais profunda, da preocupação mais importante, do amor mais incondicional, imensurável e inexplicável, de uma vida que mudou nossas vidas... te amo para sempre Bella... não é Cinderela, é a super Bella, a heroína de capa aquarela, regando amor, onde há flor...