Encapuzados incendeiam carro e explodem banco em São Miguel Arcanjo (SP)

15/09/2018 | 13:07



Ao menos 12 homens encapuzados usaram explosivos para arrombar dois caixas eletrônicos de uma agência do banco Santander por volta das 4h deste sábado, 15, em São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo. As explosões destruíram o prédio e afetaram imóveis vizinhos. Os criminosos, armados com fuzis, fizeram disparos para amedrontar um grupo de jovens que estava na Praça Tenente Urias, a principal da cidade, onde fica a agência. Conforme a Polícia Civil, houve pânico, mas ninguém ficou ferido.

Segundo o relato de testemunhas, houve ao menos quatro explosões, uma delas para arrombar a porta de acesso ao cofre, que fica no subsolo. Os criminosos não conseguiram, porém, abrir o cofre. A força das explosões destruiu a agência e lançou estilhaços para o meio da rua. Prédios vizinhos e carros estacionados na praça tiveram vidros quebrados. Os criminosos fugiram levando o dinheiro dos caixas, mas a quantia não foi divulgada.

Na fuga, os bandidos fizeram disparos contra uma casa lotérica e incendiaram um automóvel no acesso à Estrada Municipal São Miguel Arcanjo - Itapetininga para dificultar a perseguição. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito tinha sido preso.