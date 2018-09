Hamilton quebra recorde em Marina Bay e garante pole no GP de Cingapura

15/09/2018 | 11:36



O tetracampeão Lewis Hamilton contrariou a impressão de que a Ferrari tinha um carro mais acertado em Cingapura e cravou a pole na 15ª etapa desta temporada da Fórmula 1. Neste sábado, na primeira saída dele no Q3, o piloto da Mercedes conquistou a primeira posição com o tempo de 1min36s015, novo recorde da pista e 0s319 mais rápido do que a de Max Verstappen, da Red Bull, o segundo colocado no grid.

Hamilton alcançou a 79.ª pole position dele na carreira e vai ter a chance de ampliar a vantagem na classificação do Mundial de Pilotos. O britânico tem 30 pontos a mais do que o também tetracampeão Sebastian Vettel, da Ferrari, que vai largar em terceiro lugar, graças ao tempo de 1min36s628.

Companheiro de Hamilton, Valtteri Bottas marcou 1min36s687 e vai largar em quarto lugar, uma posição à frente de Kimi Raikkonen (1min36s794), que vive os últimos meses dele de Ferrari. O finlandês, campeão mundial em 2007 com a escuderia italiana, vai competir pela Sauber em 2019.

Entre os carros de Mercedes, Ferrari e Red Bull, o pior classificado foi Daniel Ricciardo, que vai largar em sexto, depois de cravar a marca de 1min36s996. Sergio Perez, da Force India, ficou em sétimo, Romain Grosjean, da Renault, foi o oitavo, Esteban Occon, da Force India, terminou em nono, e Nico Hülkenberg, da Renault, vai largar em décimo.

Mesmo em um raro fim de semana produtivo com a McLaren, o espanhol Fernando Alonso bateu na trave na tentativa de alcançar o Q3. O bicampeão vai largar em 11º, seguido de Carlos Sainz, da Renault. Contratado para ser o companheiro de Vettel na Ferrari a partir de 2019, o monegasco Charles Leclerc, da Sauber, vai largar em 13º lugar.

O GP de Cingapura, no circuito de Marina Bay, será disputado neste domingo a partir das 9h10 (horário de Brasília). Depois de disputada a corrida, vão restar seis para a conclusão da temporada de 2018.

Confira o grid de largada para o GP de Cingapura:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min36s015 79 poles na carreira (primeira saída

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min36s334

3º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min36s628

4º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min36s687

5º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min36s794

6º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min36s996

7º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min37s985

8º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min38s320

9º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min38s365

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min38s588

---------------------------------------------------------------

11º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min38s641

12º - Carlos Sainz Jr (ESP/Renault), 1min38s716

13º - Charles Leclerc (MON/Sauber), 1min38s747

14° - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min39s453

15º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min39s691

---------------------------------------------------------------

16° - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min39s644

17º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), 1min39s809

18º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min39s864

19º - Sergey Sirotkin (RUS/Williams), 1min41s263

20º - Lance Stroll (CAN/Williams), 1min41s334