Dupla de ataque do Corinthians busca colocar fim a jejum de gols

15/09/2018 | 11:05



Romero não balança as redes há dez jogos pelo Corinthians. E Clayson está sem comemorar um gol há cinco meses. O último foi na goleada por 4 a 0 sobre o Paraná, em 22 de abril, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

A má pontaria do setor ofensivo fez o Corinthians despencar na tabela. Se for levado em conta apenas os jogos que fez pelo Brasileirão, nos últimos oito, o time alvinegro alcançou apenas um vitória, por 1 a 0, sobre o lanterna Paraná.

Foram outras cinco derrotas e dois empates. Nesse período o time fez apenas três gols na competição nacional e levou oito. "Sem dúvida houve uma queda de rendimento. É importante admitir isso. Mas agora, com a nossa torcida, temos que reverter essa situação e buscar a vitória", afirmou Clayson.

Romero e Clayson tentarão colocar fim a esse incômodo tabu na partida contra o Sport, domingo, às 19h, na Arena Corinthians, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano tem a segunda pior defesa da competição, com 36 gols sofridos. Só fica atrás do Vitória, que já foi vazado 40 vezes.

O técnico Jair Ventura ainda não confirmou a escalação da equipe para a partida. A tendência é que os dois atacantes tenham a companhia do centroavante Roger no setor ofensivo. Ele, que não pode atuar pelo Corinthians na Copa do Brasil por já ter defendido o Inter, deve entrar na vaga do volante Gabriel.

A única dúvida do treinador está na lateral direita. Fagner, com desgaste muscular, pode ficar de fora. Mantuan, seu reserva imediato, também se recupera de problema físico. Caso nenhum dos dois entre em campo, Jair pode improvisar o volante Paulo Roberto.