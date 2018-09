'Temos de discutir isenção do ICMS em casos específicos', defende Tavares

15/09/2018 | 08:39



Candidato do PRTB ao governo de São Paulo, Rodrigo Tavares concedeu entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Veja abaixo os principais trechos.

Quais serão as prioridades do seu governo?

Teremos duas áreas essenciais no meu governo e uma delas é segurança pública porque sem o direito de ir e vir o cidadão não consegue atingir as demais políticas públicas do Estado. A outra área é a de tecnologia porque precisamos de um Estado menor e mais eficiente e não vislumbramos isso sem o uso maciço da tecnologia.

O senhor afirma que irá diminuir a máquina pública. Como?

Não provendo esses cargos, temos de acabar com cabide de emprego. Vamos rever fundações, empresas de economia mista, questionando a estrutura. Vamos privatizar e extinguir o que puder. A ideia é cortar na própria carne porque a gente precisa dar exemplo.

Sua gestão vai dar isenção de ICMS no Estado?

Em casos específicos eu acho que precisamos discutir isso. Pontualmente temos de estimular determinados setores da economia e isso pode passar pela questão tributária, se for uma necessidade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.