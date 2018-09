'Precisamos investir mais na capacitação dos policiais', diz Marcelo Cândido

15/09/2018 | 08:36



Confira abaixo os principais trechos da entrevista que Marcelo Candido, candidato do PDT ao governo paulista, concedeu ao jornal O Estado de S. Paulo.

O senhor fará uma reforma tributária no Estado?

A necessidade dessa reforma não é só de São Paulo, ela deve ser nacional. Mas não havendo no nível nacional, precisará ser feita aqui oferecendo mais incentivo para a atividade produtiva, que também gera mais empregos. Essas mudanças também envolvem acesso ao crédito, que hoje é caro.

Quais as suas propostas para segurança pública?

Precisamos investir mais nos policiais, capacitando as equipes e atuando não apenas na repressão, mas na prevenção ao crime.

Como gerar mais empregos no Estado?

A reforma tributária vai estimular a produção. Quero estimular a competitividade com o governo oferecendo taxas de juros mais viáveis no financiamento. E também vamos investir na qualificação do trabalhador em parceria com os municípios, para que a mão de obra seja melhor, mais qualificada e atualizada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.