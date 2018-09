'A concessão da linha quatro do Metrô será revista', diz Professora Lisete

15/09/2018 | 08:27



Candidata do PSOL ao governo de São Paulo, Professora Lisete concedeu entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Veja abaixo os principais trechos.

Como a sua gestão irá melhorar a área da saúde?

É fundamental auditar os contratos atuais com as Organizações Sociais. Acredito que se anularmos os contratos com meia dúzia delas o sistema pode voltar a funcionar direitinho, porque hoje é cheio de irregularidades. Há casos em que teremos de interferir, não temos problema nenhum em dizer que quem não cumprir o que for contratado está fora. Aquilo que funcionar bem, continua. Mas precisamos auditar, estudar, não é uma medida para o dia 2 de janeiro, mas é uma medida para ser tomada a curtíssimo prazo.

Haverá revisão das atuais concessões?

Sim, com auditoria. Se o serviço for de qualidade, continua. Se não, será discutido, redirecionado ou até cancelado. Na minha gestão, a linha quatro do metrô de São Paulo, por exemplo, será revista sem dúvida nenhuma.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.