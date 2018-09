Roteiro de dança da semana tem espetáculos de três companhias consagradas

15/09/2018 | 06:45



Palcos de São Paulo recebem espetáculos de três companhias de dança consagradas - que encenam coreografias antigas e inéditas, mostra o suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo. Confira.

+ Composição de Igor Stravinski coreografada por Vaslav Nijinsky, A Sagração da Primavera ganha uma releitura do Balé da Cidade, que celebra os seus 50 anos de atividade. Ao lado da Orquestra Sinfônica Municipal, regida por Roberto Minczuk, a companhia apresenta produção comandada pelo diretor artístico Ismael Ivo, que incluiu reflexões atuais sobre questões ambientais. 60 min. 14 anos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (15), 3ª (18), 4ª (19), 21 e 22/9, 20h; dom. (16), 18h. R$ 12/R$ 80.

+ A São Paulo Companhia de Dança, dirigida por Inês Bogéa, apresenta três coreografias na Temporada Alfa 2018. Além de Melhor Único Dia, de 2017, e 1420", de 2002, o grupo estreia Odisseia - assinada por Joelle Bouvier e inspirada na questão dos imigrantes. 60 min. 12 anos. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (15), 20h; dom. (16), 18h. R$ 75/R$ 100.

+ Também na Temporada Alfa, a Cia. de Dança Deborah Colker encena nova versão de Nó, de 2005. O trabalho, que inicia com 120 cordas representando laços afetivos, traz mudanças no cenário e novos temas musicais por Berna Ceppas. 95 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia 5ª (20). 4ª e 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 75/R$ 180. Até 30/9.

Outros Espetáculos

Amor em 4 Atos - Tranças de Teresa

Inspirada na obra do artista Tunga, a Cia. da Vila explora o tema do amor e suas contradições. A coreografia é de Liliane de Grammont. Centro de Referência da Dança (70 lug.). Baixos do Viaduto do Chá, s/nº, metrô Anhangabaú, 3214-3249. 6ª (14) e sáb. (15), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Anátema 02

As concepções de estar, permanecer e partir são exploradas pelo grupo Cena 11, que dão continuidade, com este espetáculo, à sua pesquisa sobre a relações entre espaço e movimento. 80 min. 16 anos. Sesc Avenida Paulista. Arte II (80 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Estreia 5ª (20). 5ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 6/R$ 20. Até 30/9.

Concreto

A Cia. Flamenca Ale Kalaf apresenta espetáculo inspirado no livro Tentativa de Esgotamento de um Local Parisiense, de George Perec, sobre as experiências de um contemplador e narrador urbano. 60 min. Livre. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (20), 21 e 22/9, 21h; 23/9, 20h. Grátis.

Zulmira Elizabeth

O espetáculo é inspirado nas memórias que Renan Marcondes, idealizador da performance, buscou resgatar de sua mãe, morta em 2017. Para isso, traz referências de Zulmira Elizabeth, personagem de Fernanda Montenegro no filme A Falecida, lançado no mesmo ano do nascimento dela. Com Raul Rachou. 50 min. Livre. MIS. Auditório (170 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (15), 19h; dom. (16), 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).