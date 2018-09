Opinião política e ambiente corporativo

Cíntia Bortotto



17/09/2018 | 07:22



As pessoas me perguntam: em tempos de eleição, até que ponto um funcionário pode se manifestar politicamente nas redes sociais? Expressar suas opiniões, de maneira geral, pode afetar a forma como as pessoas olham para você. Isso não só no trabalho, mas também na família, com os amigos. Cada vez que a gente se posiciona, ganha pessoas que se identificam conosco e pessoas que não se identificam, é um processo normal de relacionamentos. Hoje em dia, algumas pessoas até preferem não se posicionar por conta desse tipo de coisa.

Onde estão os problemas? Eles acontecem quando os posicionamentos são muito extremados. Sempre que você se posiciona, possibilita ao outro também se posicionar. Quando você afirma “eu prefiro votar no candidato A”, e outra pessoa prefere o B, você abre uma oportunidade para um diálogo que deve ser feito de forma educada, com bons argumentos. Se isso é feito de maneira inadequada, agressiva, se não se escuta o outro, temos os exageros que vemos nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, grupos de família e amigos, confusões que as vezes acontecem na época de eleições.

A Constituição garante nosso direito de expressar opinião, mas somos seres sociais e estamos o tempo todo sendo observados, inclusive por pessoas do trabalho. Por isso, a forma como você faz isso dita a forma como as pessoas se aproximam ou afastam de você. Se você pondera e respeita a opinião do outro, tudo fica bem.

Quando falamos dos ambientes corporativos, teoricamente, não deveria haver retaliações a respeito posicionamento político das pessoas. O que poderia haver é um feedback, se isso for feito de forma muito inadequada. Feedback tão somente é uma comunicação que eu faço a respeito de um comportamento que estou vendo. Mas retaliação não pode haver. As empresas sérias respeitam a diversidade, respeitam a opinião do outro.

O fato é que a empresa não deveria ter opinião. As pessoas que fazem parte da empresa têm suas opiniões e podem se manifestar nos meios em que convivem. A empresa deveria ter isenção, até para garantir que todos possam colocar as suas opiniões e que ela tenha abertura para colher todos os pontos de vista.

Como colaborador, você pode prejudicar a empresa se vincular a imagem da companhia a uma opinião pessoal que não necessariamente tem a ver com ela. E você pode inclusive ter de responder por isso. A empresa tem acionistas e um conjunto de critérios para se comunicar com os stakeholders externos, e isso precisa ser respeitado quando se fala em nome da companhia. Por isso é que em geral poucas pessoas falam pela empresa. Há um conjunto de regras a serem seguidas.

Bem, política sempre é um assunto polêmico. Para evitar problemas, você pode se posicionar de forma coerente e argumentativa. Mostre sua opinião, mas sem diminuir a escolha das outras pessoas. Atitudes de ódio, ou compartilhar artigos ou vídeos que não manifestem a sua real opinião é algo que você precisa tomar muito cuidado, pois se compartilhar sem ter visto direito, sem pensar direito, pode gerar uma polêmica, e até você poder esclarecer que não pensava exatamente aquilo, já é tarde demais.

Outra coisa, se você não está num grupo que lhe conheça e que saiba como você pensa, você precisa saber que está correndo o risco de ser interpretado da forma como as pessoas querem. Então cuide de sua imagem, que hoje não fica mais apenas restrita ao ambiente de trabalho; com as redes sociais elas têm um alcance muito grande. E tudo que tem um poder muito grande precisa ter uma responsabilidade muito grande atrelada.