Centros públicos e agências têm 247 postos

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



17/09/2018 | 07:16



Quem busca por oportunidade de emprego nesta semana pode consultar os centros públicos de trabalho e agências que possuem unidade na região e reúnem 247 postos.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) dispõe de 94 postos, a exemplo de 30 para operador de empilhadeira, dez para auxiliar de limpeza, cinco para armador de ferragens e outros cinco para promotor de vendas. Além disso, há 29 chances para PDC (Pessoas com Deficiência), sendo 21 para auxiliar administrativo e oito para operador de telemarketing.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá disponibiliza 14 oportunidades, cinco delas para operador de empilhadeira e uma para gerente de varejo. Especificamente para PCD há duas vagas para auxiliar de linha de produção e uma para inspetor de qualidade.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) dispõe de dois postos: cortador de vidros e pizzaiolo.

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso cadastrar os dados no portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou pessoalmente nos centros públicos municipais, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, munido de RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS.

RECRUTADORAS – A Luandre, que possui unidade em Santo André, oferece 97 oportunidades, com destaque às posições: pesquisador, que paga entre R$ 6.000 e R$ 7.000; comprador para construção, de R$ 3.000 a R$ 4.000 e técnico de manutenção, de R$ 2.000 a R$ 3.000. Para se inscrever, basta acessar o site www.luandre.com.br.

A Randstad, que acaba de abrir escritório em São Caetano, tem 40 vagas para atuar na região, sendo 40% para posições de base, como analistas, 20% para coordenadores e supervisores, outros 20% para gerentes e 5% para diretores executivos.

Segundo Leticia Kraustopf, gerente regional da Randstad Professionals, esses postos estão concentrados na indústria (85% do total). O restante está no setor de serviços logísticos.

“As empresas têm dificuldade de mapear profissionais próximos porque os consultores ficam em São Paulo. A mesma coisa acontece com os profissionais, que têm dificuldade em encontrar vagas abertas no Grande ABC, por isso abrimos escritório aqui”, disse Leticia. “Algumas companhias acabam indo buscar parceiros em São Paulo. Nosso objetivo é acabar com esse abismo, com serviço focado na região, próximo dos nossos clientes, entendendo todas as particularidades do mercado de trabalho daqui.”

Para consultar as chances é preciso clicar em www.randstad.com.br/.