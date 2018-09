Sonda abre 200 vagas em São Bernardo

Flavia Kurotori

Yara Ferraz



17/09/2018 | 07:30



O Sonda Supermercados está recrutando 200 profissionais para trabalhar na unidade que será inaugurada no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Os interessados devem entregar currículo amanhã, das 8h30 às 11h, na Avenida Caminho de Mar, 3.115.

Estão disponíveis vagas para atuar como: padeiro e auxiliar; confeiteiro e auxiliar; açougueiro e auxiliar; peixeiro e auxiliar; cozinheiro e auxiliar; fiscal de prevenção de perdas; operador de caixa, operador de supermercados; balconista (frios e padaria) e eletricista.

Profissionais que quiserem se candidatar aos cargos de supervisão e gerência devem aguardar algumas semanas para obter mais informações sobre as posições, conforme informou a supermercadista.

Os documentos passarão por triagem e o RH (Recursos Humanos) entrará em contato com os candidatos selecionados para participar do processo seletivo. Ao todo, serão criados 500 empregos

diretos e indiretos.

A nova loja vai funcionar na antiga fábrica da Bacardi do Brasil, que fechou em 2016. A área tem 7.000 m² e a parte de vendas deve contemplar cerca de 2.700 m², já que há mais uma empresa de logística no complexo. Haverá 250 vagas de estacionamento.

Com inauguração prevista para novembro, esta é a segunda loja que a rede abre neste ano – em abril, unidade no bairro Boa Vista, em São Caetano, na divisa com a Vila Palmares, em Santo André, iniciou as operações. Conforme publicado pelo Diário, o aporte para a unidade são-bernardense foi de R$ 20 milhões.

Dessa forma, a supermercadista totalizará quatro lojas e um Centro de Distribuição no Grande ABC. Em julho, quando o empreendimento de São Bernardo foi divulgado, o Sonda havia informado que pretende, ainda, adquirir outras duas unidades na região, sem revelar os endereços.

AMBICIOSO - Além disso, o Sonda Supermercados tem plano ambicioso para o bairro Barcelona, em São Caetano. A rede adquiriu terreno de 62 mil m², onde funcionava o clube de funcionários da GM (General Motors), e agora ela pretende construir complexo envolvendo dois prédios comerciais, quatro residenciais, uma loja e um shopping.

Ainda sem previsão para o início das obras e dos investimentos, o diretor de relações institucionais do Sonda, Roberto Moreno, destacou em entrevista ao Diário em julho que o grupo busca parceiros para a operação do shopping.

A empresa é acionista do Shopping Anália Franco, no Tatuapé, e do Boa Vista Shopping, em Santo Amaro. “Este é um masterplano. Como a área é muito grande, temos alguns problemas para viabilizar o empreendimento, mas o lugar é fantástico, com áreas primárias e secundárias do poder aquisitivo (classes alta e média) muito boas. Por isso, na própria incorporação precisamos ter um parceiro”, afirmou. A ideia é que o shopping mantenha de 30 a 80 lojas.