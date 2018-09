Lideranças do MDB celebram alta de Skaf

Raphael Rocha



15/09/2018 | 07:00



A subida nas pesquisas do candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, vem causando alvoroço no partido em todo o Estado. Embora forte nacionalmente, o MDB passa por momento de reconstrução em território paulista e, nos últimos anos, ficou como coadjuvante no duelo entre PT e PSDB. No Grande ABC, o cenário não é diferente. Atualmente, a maior representatividade do partido na região está em São Caetano e, até por isso, quem pode colher frutos com eventual vitória de Skaf é o presidente da Câmara local, Pio Mielo (MDB), que se tornou expoente da sigla depois da saída do ex-prefeito Paulo Pinheiro, hoje no DEM. Na terça-feira, Pio ciceroneou Skaf em São Caetano – houve agenda no Senai da cidade – e já agendou nova visita do candidato ao Grande ABC, no dia 21.

BASTIDORES

Posse agendada

Chegou à mesa do presidente da Câmara de São Bernardo, Pery Cartola (PSDB), determinação do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) para que o quarto suplente de vereador do PSDB na cidade, Almir do Gás, tome posse como parlamentar, no lugar de Mario de Abreu (PSDB), cujo mandato foi impedido judicialmente e que está foragido após pedido de prisão expedido em junho. O documento foi expedido na tarde de ontem. Almir do Gás deve ser empossado entre terça e quarta-feira, podendo, assim, participar da sessão ordinária.

Chapa deferida

Apesar da representação de uma candidata a deputada do PSDB à chapa do candidato ao governo do Estado pelo MDB, Paulo Skaf, a Justiça Eleitoral deferiu a candidatura do emedebista. A contestação recai no registro da vice de Skaf, a tenente-coronel Carla Basson (MDB), que, segundo a postulante tucana Michelle Veneziani, não se desincompatibilizou no prazo legal.

Avaliação

O governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), costuma fazer avaliação periódica de aceitação popular e a mais recente pesquisa foi bastante celebrada nos corredores do Palácio da Cerâmica. Os números apontam crescimento de 16 pontos percentuais de avaliação positiva na comparação com o estudo realizado no mês passado.

Resposta

A assessoria da campanha à reeleição do governador do Estado, Márcio França (PSB), argumentou que não tem se esquivado do Grande ABC, como mostrou ontem esta coluna, ao citar que nas últimas duas atividades marcadas na região ele se ausentou. Segundo França, houve cinco visitas neste ano – embora algumas como governador e não como candidato –, sendo a última no fim de agosto, em São Caetano. “Vale dizer ainda que França tem recebido frequentemente deputados e líderes políticos das sete cidades do Grande ABC para debater propostas para a região.”

Multa

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) acatou representação do candidato a deputado estadual Thiago Auricchio (PR) contra a dobrada formada entre Carla Morando (PSDB), postulante a estadual, e Fabio Palacio (PSD), a federal, por veiculação de propaganda política em um ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). A multa aplicada foi de R$ 2.000. Cabe recurso em instâncias superiores na Justiça Eleitoral.

Palestra em Sto.André

Ex-secretário de Estado da Educação e candidato a prefeito da Capital em 2012, Gabriel Chalita estará em Santo André, na segunda-feira, para palestra sobre Educação. O evento acontecerá no Instituto Sagrada Família (Rua Manduri, Jardim Paraíso, Santo André), a partir das 20h. Segundo a entidade, 350 vagas estão disponíveis e a entrada é um quilo de alimento não perecível.