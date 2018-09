PSD está tranquilo quanto às suas escolhas, diz Kassab

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



15/09/2018 | 07:00



Em visita a Santo André, o ministro da Ciência e Tecnologia e dirigente nacional licenciado do PSD, Gilberto Kassab, sustentou que o partido “está tranquilo em relação às suas escolhas”, referindo-se ao apoio a João Doria (PSDB) para o governo de São Paulo, bem como a Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência. “Vamos trabalhar essas próximas três semanas (até a data do pleito, no dia 7). Existe muita confiança de que tanto o Doria quanto o Geraldo estarão no segundo turno”, afirmou.

Kassab defendeu a experiência de ambos na gestão pública. Para o pessedista, apesar da rejeição de Doria atribuída à renúncia ao cargo de prefeito da Capital, há convicção na força eleitoral do tucano na disputa paulista. “O Estado e a cidade de São Paulo vão compreender que ele vai poder ajudar muito como governador”, ponderou. Em relação ao processo presidencial, o ministro citou ser “evidente” que o episódio do atentado contra Jair Bolsonaro (PSL) trouxe consequências ao páreo, mas crê que Alckmin reverterá cenário adverso. “Ele continua com a seriedade que o caracteriza, conhecimento, a colocar suas propostas com clareza, o que o diferencia de todos os candidatos.”

O pessedista participou de agenda oficial no período da tarde, como ministro, com o prefeito Paulo Serra (PSDB) e, à noite, compareceu no lançamento da candidatura a deputado federal do correligionário e ex-vereador Ailton Lima. O tucanato prepara jantar com o empresariado, no dia 24, em Santo André, com presença de Alckmin e do economista Pérsio Arida, que vai palestrar no evento.

A candidatura de Ailton foi lançada no Clube Primeiro de Maio. Será a sua segunda tentativa à Câmara Federal. Em 2016, candidatou-se a prefeito e obteve 49,9 mil votos. “Represento passado aprovado e olhar para o futuro com segurança.”