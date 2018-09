Prefeitura libera trânsito sentido Centro no Viaduto Castelo Branco

da Redação



15/09/2018 | 07:00



Depois de entregar o Viaduto Mamãe Clory, sobre a Avenida Robert Kennedy, a duplicação da Avenida José Odorizzi, e a Linha Camargo – intervenção que interliga as avenidas Osvaldo Fregonezi com a Avenida José Odorizzi e Avenida dos Flamingos –, a Prefeitura de São Bernardo liberou, na manhã de ontem, o trânsito no Viaduto Castelo Branco, no sentido Centro.

O prefeito Orlando Morando (PSDB) fez vistoria no local antes da liberação do trecho, ao lado do secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador na manhã de ontem. “Trata-se de obra importante, que irá promover maior fluidez no trânsito da região, especialmente dos veículos que trafegam pela Avenida Samuel Aizemberg, bem como dar andamento às obras das alças de acesso. Outra boa notícia é que foi autorizada a desapropriação de um edifício que pertencia à antiga Telefônica. Com a demolição, daremos mais celeridade à duplicação da Avenida Samuel Aizemberg”, afirmou.

Com investimento de R$ 37 milhões, o Viaduto Castelo Branco integra o Corredor Leste-Oeste. A via tem 193 metros de extensão. Cada um conta com duas pistas de rolamento.