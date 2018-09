O ferramenteiro da VW reunido: pela 30ª vez

“O ferramenteiro antes de tudo precisa ser um profissional com capacidade de ter uma visão 3D do produto que será fabricado.”

Cf. Wikipédia, a enciclopédia livre.

“Ferramenteiro: profissional capaz de confeccionar a mão e em máquinas, bem como de calibrar, moldar ferramentas e seus sistemas de fabricação.”

Cf. Dicionário Online de Português (Dicio).

O encontro será hoje, entre 10h e 17h, na Rota do Frango com Polenta, bairro Demarchi (Florestal).

“Venha participar do evento que nenhuma outra montadora no mundo realiza demonstrando esta união há tantos anos”, comenta Arnaldo Gonçalves Moita, um dos organizadores, ao lado de Darcy Ferreira, Natalino Alves, Rubem F. Garcia, Valter B. Silva e Sergio Savane.

Sábado importante para a categoria dos ferramenteiros da Volkswagen do Brasil, este ofício tão nobre para a metalúrgica da indústria automobilística, como são os marceneiros para a indústria moveleira de São Bernardo, outrora a “Capital do Móvel do Brasil”. Hoje os veteranos da ferramentaria da Volkswagen do Brasil celebram 30 anos de encontros anuais, consecutivos, completando Bodas de Pérola.

E o Grupo Literatura e Memória do Futebol (Memofut) realiza hoje, sábado, a partir das 8h30, no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, a sua 102ª reunião. O espaço é o de sempre, o Auditório Jornalista Armando Nogueira, ao lado do Museu do Futebol.

O professor Rafael Casé, autor de sete livros publicados sobre o Botafogo de Futebol e Regatas e alguns de seus ídolos, estará presente. Falará, por exemplo, sobre o seu livro mais recente: “Somos todos Carlito”, com a biografia de Carlito Rocha, uma das mais emblemáticas figuras da vida esportiva brasileira.

Na segunda parte da reunião, a exposição de dois freqüentadores assíduos do Memofut: Alexandre Andolpho e Rodrigo Saturnino Braga. Eles farão a apresentação do livro “O Negro do Futebol Brasileiro”, de Mario Filho.

Coordenação: Darcio Ricca, autor, ao lado de Max Gehringer, do livro “Sete Atos, um Final?”, que investiga a derrota histórica do Brasil para a Alemanha, na Copa de 2014.