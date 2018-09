Ação social chega hoje a Paranapiacaba

Juliana Stern

especial para o Diário



15/09/2018 | 07:00



A ação social Diário do Grande ABC nos Bairros chega hoje à Vila de Paranapiacaba, na EE Senador Lacerda Franco. O evento, que acontece das 9h às 15h, deve atrair 200 pessoas interessadas nos serviços de saúde, lazer e trabalho gratuitos.

Durante o dia, pelo menos 150 pessoas devem passar pelas mãos dos estagiários de técnicos de enfermagem do Colégio Renil para testes de glicemia e aferição de pressão arterial, segundo estimativa do coordenador do curso e enfermeiro Ricardo Fritiz de Aquino. Para ele, como essa é a primeira vez que a vila histórica recebe a ação, o público talvez não seja tão grande, mas sairá satisfeito. “Estamos levando o recurso para pessoas que muitas vezes não conseguem chegar até nós. A vila fica longe dos centros das cidades. É uma maneira de se sentirem um pouco mais amparados.”

Além dos serviços oferecidos pelo Colégio Renil, na área da Saúde também estão disponíveis exames oftalmológicos e orientações sobre saúde bucal. A agente organizacional escolar da EE Senador Lacerda Priscila Rosa da Silva. 34 anos, será uma das pacientes atendidas hoje e pretende aproveitar que o atendimento veio até ela. “Preciso fazer exame de vista, mas somos encaminhados para UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em Santo André, muito fora de mão para mim. Vou aproveitar a chance, e preciso de um óculos de leitura também.” O exame de vista é feito por profissionais da Ótica Ultra Visão e deverá atender de 40 a 50 pessoas durante o dia. A ótica também levará produtos e atendentes para realizar orçamentos de lentes e óculos. Quem visitar a escola hoje também poderá usufruir de cortes de cabelo e higienização de pele de forma gratuita.

Para os pequenos, brinquedos infláveis foram montados no espaço, pipoca será distribuída e a Liga Amadora de Basquete fará uma oficina do esporte a partir das 14h. Um campeonato de futsal também será organizado pela unidade de ensino.

Para fechar o evento, a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano fará apresentação de teatro de fantoches para os presentes.