Datafolha: Bolsonaro tem 26%; Ciro, 13%; Haddad, 13%; Alckmin, 9%; Marina, 8%

14/09/2018 | 19:49



A intenção de voto no candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, oscilou positivamente entre o começo e o fim desta semana, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 14. O levantamento mostra ainda três candidatos tecnicamente empatados em segundo lugar: Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB).

O candidato do PSL passou de 24% na pesquisa divulgada na segunda-feira para 26% na de hoje. Ciro manteve os 13%, mesmo porcentual de Haddad, que subiu quatro pontos porcentuais (de 9% para 13%).

Alckmin oscilou de 10% para 9%, mas se mantém empatado em segundo lugar, considerando-se o limite da margem de erro, que é de dois pontos porcentuais.

Entre as duas pesquisas, Marina Silva (Rede) caiu de 11% para 8%. A ex-senadora deixa, portanto, de figurar como empatada em segundo lugar, como estava no levantamento anterior.

Alvaro Dias (Podemos), João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles (MDB) aparecem cada um com 3%, mesmo índice do levantamento anterior.

Por sua vez, mantiveram 1% Cabo Daciolo (Patriota), Guilherme Boulos (PSOL) e Vera Lúcia (PSTU).

Assim como no levantamento anterior, João Goulart Filho (PPL) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram.

Votos brancos e nulos oscilaram de 15% para 13%. Não souberam ou não opinaram passaram de 7% para 6%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram ouvidos 2.820 eleitores em 197 municípios de todo o País entre 13 e 14 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi protocolado no TSE sob o registro BR 05596/2018.