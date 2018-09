Mano esconde time, mas confirma que escalará Cruzeiro misto no clássico

14/09/2018 | 18:25



Como já é de costume, o técnico Mano Menezes fez mistério antes de uma partida importante e não revelou a escalação do Cruzeiro para o clássico diante do Atlético-MG no domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Diante do momento do clube na temporada, no entanto, o treinador confirmou que levará um time alternativo para enfrentar seu maior rival.

Depois de vencer o Palmeiras no meio de semana, em São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil, e tendo o jogo de ida das quartas de final da Libertadores já na próxima quarta, contra o Cruzeiro, em Buenos Aires, Mano explicou que não tem condições de escalar todos os seus titulares. O treinador só não especificou quantos e quem serão os atletas poupados.

"Pensei bastante, pela importância do jogo. É um clássico, tem a rivalidade, o torcedor valoriza bastante. Então, vamos esperar mais um pouquinho e amanhã, no último treino, decidir a proporção do que a gente vai fazer. Não vamos colocar todos os jogadores porque não tem condição de colocar. Se o fizéssemos, alguns nomes não renderiam, e precisa render. Dentro do campo, não tem como poupar ou dosar, ainda mais em um jogo como esse", explicou em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O clássico deste domingo é um confronto direto por vaga na Libertadores. Afinal, o Atlético-MG, quinto colocado, tem 41 pontos, oito à frente do Cruzeiro, primeiro time fora do G6. Apesar da importância da partida e do peso do clássico, Mano considerou que a torcida vai compreender sua opção por poupar alguns jogadores.

"Não tenha dúvida que é um jogo diferente, faz com que as vontades sejam semelhantes, independente da equipe que entra em campo. Vamos ver um cruzeiro forte, brigando pelo resultado, como fez contra todo mundo. Não é a primeira vez que vamos entrar assim, o torcedor entende o porquê. Não podemos deixar que essas outras coisas atrapalhem o que temos como prioridade no momento, o que não significa que o clássico não é importante para a gente", avaliou.

Se a escalação para domingo é um mistério, Mano confirmou que Sassá ficará novamente à disposição. O atacante se recuperou de uma cirurgia no joelho esquerdo e será relacionado pela primeira vez desde então. O desfalque certo é Arrascaeta, que sentiu novamente um problema na coxa esquerda.