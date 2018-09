Duas ex-BBB's estarão na nova temporada de A Fazenda

14/09/2018 | 18:11



E aí, você está ansioso para a próxima temporada de A Fazenda? E o reality está cheio de novidades: além da estreia de Marcos Mion como apresentador do programa, ainda teremos, muito provavelmente, a presença de duas ex-BBB's dentro da casa! Ô galera que gosta de um confinamento, hein?

Segundo o colunista Leo Dias, Mayla Araújo e Ana Paula Renault serão as próximas participantes do reality. Mayla é a irmã gêmea de Emily, ganhadora da 17ª edição do BBB, enquanto Ana Paula foi expulsa do programa após uma temporada polêmica no BBB 16.

O jornalista também divulgou outros possíveis nomes da nova A Fazenda. São eles: Nadja Pessoa, Aloísio Chulapa, Evandro Santo, Fernanda Lacerda, Perlla, Sandro Pedroso e Geisy Arruda. E aí, gostou desse time? Lembrando que a próxima temporada começa já na próxima terça-feira, dia 18.