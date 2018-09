Terry Crews, de Todo Mundo Odeia o Chris, mostra carta de desculpas de suposto assediador

14/09/2018 | 18:11



Em novembro de 2017, Terry Crew denunciou o agente Adam Venit por assédio sexual, após o agente agarrar sua genitália duas vezes na frente de sua mulher. Dez meses depois do processo policial, o ator publicou uma carta que recebeu em março, em que Adam pede perdão. Em nenhum momento ele se refere diretamente à acusação de Terry, mas começa a carta admitindo ser culpado por causar dificuldades na vida de Crew:

A intenção dessa carta é começar um diálogo em função de ter responsabilidade pelo desafio emocional que essa experiência tem causado a você e à sua família. Eu venho pensando muito, aprendendo, e olhando para dentro de mim com a ajuda da minha esposa, minha família, e de profissionais para entender a pessoa que eu sou, e porque eu sou essa pessoa.

O agente deseja que o ator aceite as desculpas e que ambos possam seguir em frete:

Eu sei que você não pediu por isso. Novamente, eu assumo a responsabilidade por nós estarmos aqui agora, juntos nessa situação. Eu sinto muito por tudo isso. Eu estou escrevendo essa nota com a esperança de nós conversarmos pessoalmente e tornar isso uma história positiva nesse mundo bagunçado. Usando essa plataforma para mostrar para as pessoas que amor, honestidade, responsabilidade, compaixão, e perdão são possíveis. Eu quero usar esse momento para ser uma influência positiva com você e não ser apenas mais uma história de Hollywood que se torna a narrativa eterna de quem nós somos. Nós dois temos muito mais a oferecer.

Adam termina a carta dizendo que vê a situação como um presente de Deus e uma oportunidade para mudar sua vida:

Deus, definitivamente, trabalha de maneiras únicas e tem me dado essas experiências como um presente e uma força para mudar minha vida. Eu vejo isso como o presente que isso é, e como uma oportunidade de mudar minha vida [...] Esse não é um presente que eu, necessariamente, desejaria aos outros, mas um presente de qualquer forma.

Terry revelou na legenda que desculpa sim Venit - mas só porque ele também revelou que, dia 10 de setembro, Venit abriu mão de seu cargo na produtora onde era agente.