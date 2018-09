Mac Miller estava morto há horas quando foi encontrado, diz site

14/09/2018 | 18:05



De acordo com informações publicadas pelo TMZ, o cantor Mac Miller já estava morto há muitas horas quando o seu corpo foi encontrado no quarto.

Ainda segundo o site, Miller deu uma festa em sua residência de San Francisco Valley, nos Estados Unidos, na noite de quinta-feira, 6. Os médicos e policiais chegaram ao local na sexta-feira, 7, por volta do meio-dia, quando constataram que o rapper havia morrido há muitas horas.

Até o momento, as informações indicam que Miller morreu de overdose, mas a causa oficial será divulgada apenas após os exames toxicológicos. Fontes do TMZ dizem que apenas uma pequena quantidade de pó branco foi encontrada na casa, o que reforça a teoria dos policiais de que o local foi limpo para esconder as evidências de drogas.

Nesta sexta-feira, 14, a ex-namorada do rapper, Ariana Grande, publicou um vídeo no Instagram. A cantora escreveu: "Eu adoro você desde o dia em que te conheci aos 19 anos e sempre vou adorar. Não consigo acreditar que você não está mais aqui. Eu realmente não consigo envolver minha cabeça nisso. Nós conversamos sobre isso tantas vezes. Estou tão brava, tão triste, não sei o que fazer. Você era meu amigo mais querido. Por tanto tempo, acima de tudo. Desculpe por não ter conseguido consertar ou levar sua dor embora. Eu realmente queria. A alma mais gentil e doce com demônios que ele nunca mereceu. Espero que você esteja bem agora. Descanse".