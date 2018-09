Campanha alerta para vacinação contra o HPV

Da Redação



16/09/2018 | 07:00



O Ministério da Saúde iniciou no começo do mês campanha de mobilização e comunicação para a vacinação de adolescentes contra o HPV. A ideia é que cerca de 20 milhões de jovens busquem os postos de atendimento mais perto de suas casas para receber a aplicação gratuita capaz de proteger contra vários tipos de complicações em mulheres e homens.

Foram investidos R$ 567 milhões na compra de 14 milhões de vacinas. Segundo os responsáveis pela ação, a expectativa é atender 9,7 milhões de meninas com idade entre 9 a 14 anos e 10,8 milhões de meninos de 11 a 14 anos.

É preciso lembrar que trata-se de iniciativa preventiva, não sendo eficaz contra infecções ou lesões pelo vírus já existentes. Estão disponibilizadas primeiras e segundas doses, com o intervalo recomendado entre elas sendo de seis meses.

O HPV, ou Papilomavírus Humano, atinge homens e mulheres por meio de pele ou mucosas (oral, genital ou anal), podendo gerar verrugas anogenitais. Em determinados casos, também é capaz de gerar câncer. De acordo com o Ministério da Saúde, por volta de 30% dos tumores provocados por vírus no mundo são causados pela doença. O remédio também é indicado para pessoas que vivem com HIV e indivíduos transplantados na faixa etária de 9 a 26 anos.