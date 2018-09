Maior aventura virtual do Homem-Aranha

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



16/09/2018 | 07:00



O universo dos super-heróis toma conta das histórias em quadrinhos há décadas, aproveitando a liberdade que esse tipo de atração disponibiliza para as narrativas e personagens. Os livros ampliam os contos por meio de romances adaptados e as telas de cinema não param de ser tomadas pelas poderosas figuras nos últimos anos. Parece que a grande barreira a ser derrotada é encontrar jogos de qualidade inspirados nesse mundo fantástico, com eles buscando entregar a experiência de realmente vivenciar as aventuras por meio dos protagonistas. Consoles de todos os tipos já tiveram vários títulos temáticos, sejam eles explorando dinâmicas de luta, aproveitando o estilo beat ‘em up (onde ocorre combate corporal contra diversas ondas de inimigos) ou tentando colocar os gamers na perspectiva dos heróis, com o exemplo de maior sucesso desse último ficando por conta da série Batman: Arkham.

O popular Homem-Aranha sofre desde o início dessas adaptações para, minimamente, se orgulhar de um projeto virtual. Andar pendurado pelas teias entre os prédios e bater nos vilões que aparecem pode parecer uma ideia básica, mas precisam convencer os fãs de que a diversão vale a pena. Toda essa pressão cai nas costas de Marvel’s Spider-Man, exclusivo para PlayStation 4 (R$ 199, em média) que acaba de ser lançado no mercado mundial, com a versão brasileira tendo áudio e legendas em português. Sem ser perfeito e com pontos que poderiam ser melhor desenvolvidos, o jogo satisfaz como passatempo geral para que o público possa ter o gosto momentâneo de ser o Amigo da Vizinhança de maneira mais memorável do que nunca.

PROJETO ESPECIAL - Trata-se do primeiro projeto que a Marvel trata de maneira mais séria e que engloba a ideia de comandar seu universo em mídias diversas. A Sony também dá atenção especial ao trabalho e a desenvolvedora norte-americana Insomniac Games (responsável por títulos como Sunset Overdrive e Ratchet & Clank) foi chamada para montar o trabalho. Partindo da premissa de que o público já conhece a origem do personagem, a jornada acompanha os desafios de um super-herói consolidado no dia a dia de Nova York, pronta para ser explorada ao máximo e com muitos easter eggs espalhados por ela, a exemplos do escritório de Matt Murdock (o Demolidor), a torre dos Vingadores, a embaixada de Wakanda (país do Pantera Negra) e a estátua do cão Dentinho, dos Inumanos. O divertido Photo Mode ajuda a fazer o registro.

Grande parte da produção teve foco de atingir a fluidez de movimentação do protagonista, criticada por diversas vezes no passado e que aparece como ponto alto do novo game. Os movimentos de ataque são aprimorados a partir de níveis ultrapassados e remetem ao sistema mostrado na franquia Batman: Arkham, com combos aprimorados a todo momento.

O enredo principal revela personagens que giram em torno do Homem-Aranha desde sempre, incluindo os vilões, e tem a missão principal de estabelecer esse rico universo no formato em videogame. Muitas ações são repetitivas, casos das missões secundárias, e fica a impressão de que Marvel’s Spider-Man é apenas o primeiro passo de futuros jogos da editora.

OPÇÕES. Jogo disponibiliza diferentes roupas para o herói (incluindo a armadura usada no filme ‘Vingadores: Guerra Infinita’), permite fazer registro de várias fotos nos cenários e reúne combos aprimorados para enfrentar os inimigos