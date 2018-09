Mauá recebe domingo Festival de música independente

Rafael dos Santos



14/09/2018 | 18:04



A cidade de Mauá recebe no domingo (16), o festival Tropical Rock Fest com as bandas Tropical Worms, Rise The Beer, Audiokaos (foto), Banda O.I.C?, Banda Blackwood e Autovoid Redemption. O evento começa a partir das 13h, na casa de shows Mossoró Rock Bar (Avenida Barão de Maúa, 983). Entrada custa R$5 no local.