Festival de Cinema Italiano faz homenagem a atriz Sophia Loren

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



17/09/2018 | 07:20



Atriz e ícone do cinema clássico, Sophia Loren ganha mostra de filmes em sua homenagem. O evento tem início amanhã, com programação gratuita, que se estende até dia 22 no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo.

Amanhã, a sessão começa às 14h com o filme Duas Noites com Cleópatra (1953), longa que conta a história de oficial romano que encontra a rainha do Egito sem saber que se trata de uma sósia que a substitui quando ela sai à noite com Marco Antonio. Um dia, ele é tido como espião e mandado para a masmorra.

A mostra segue às 16h com Um Dia Muito Especial (1977) e, às 18h, com A Pequena Órfã (2002). Para fechar a programação, haverá exibição de Matrimônio à Italiana (1964).

Até sexta-feira, outros filmes que contaram com a participação de Sophia Loren serão exibidos como Duas Mulheres (1960) e Os Girassóis da Rússia (1970).O MIS fica na Av. Europa, 158.