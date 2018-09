Conheça os detalhes do vestido de noiva de Natasha Dantas

14/09/2018 | 17:11



Mesmo com uma cerimônia bem íntima, Natasha Dantas caprichou no vestido para celebrar seu casamento com William Bonner, em setembro de 2018. Segundo a estilista Maria Mendes, a carioca escolhida para criar o modelo, o look midi levou dois meses para ficar pronto.

Maria Mendes, que já passou pelos ateliês de Oscar de la Renta e Narciso Rodriguez, contou que o vestido foi pensado para uma cerimônia civil, em casa, para 20 convidados: A cerimonia não pedia algo longo e nem muito arrumado, mas mesmo assim ela queria se sentir noiva.

Ela afirmou ainda que Natasha é moderna e nada romântica, e que optou por bordados em tule nude para fugir do obvio de babados e rendas.

Os bordados brilhantes foram feitos em tom de prata envelhecida, para um brilho discreto, que combinasse com a ocasião.