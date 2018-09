Fernanda Souza revela qual acontecimento de sua vida ela gostaria de reviver

14/09/2018 | 17:11



Fernanda Souza publicou um vídeo em seu canal do YouTube respondendo as mais diversas perguntas, para que seus fãs pudessem conhecê-la melhor. Logo no começo, ela revelou qual foi a melhor decisão individual feita em sua vida até o momento:

- Quando eu saí de uma reunião na Globo, há dois anos atrás, e fui na Multishow, bater na porta do meu chefe e falar que eu queria ter um programa de televisão. Quando eu acordei naquele dia eu só estava indo ter uma reunião. Nunca imaginei que no final daquele dia eu estaria com um chefe novo dizendo: Tudo bem, vamos pensar nesse programa. E três meses depois eu estava gravando esse programa.

E quer saber qual seria a pergunta que Fernandinha teria medo de responder com sinceridade? Segundo a apresentadora, ela teria muito medo de dizer para alguém que o cabelo dela está ruim, ou a roupa não está combinando.

- Eu não quero magoar a pessoa, e já está feito. Se fosse algo que desse para consertar, aí ok. Se não, acho que só deixa a pessoa frustrada e não resolve nada.

E se pudesse ter um superpoder, ela disse que escolheria teletransporte, sem pensar duas vezes! Já se pudesse reviver qualquer acontecimento de sua vida, a apresentadora escolheria o dia de seu casamento.

- Foi o melhor dia da minha vida, fato!

Ela também contou que odeia qualquer barulho do celular dela, então sempre deixa no modo silencioso.

- As pessoas as vezes se irritam um pouco porque eu não respondo.