Justin Bieber e Hailey Baldwin estão casados, segundo revista

14/09/2018 | 16:46



Justin Bieber e Hailey Baldwin já estão oficialmente casados, de acordo com a People. Os dois foram a um cartório em Nova York na última quinta-feira, 13, onde oficializaram a união legalmente. Entretanto, de acordo com o TMZ, apenas as licenças foram emitidas, e o casamento deve ocorrer na semana que vem.

"Eles foram lá e fizeram, sem falar com ninguém", disse uma fonte próxima ao casal à People.

O TMZ informou que o casamento vai ocorrer na próxima semana, em uma cerimônia pequena e intimista no Canadá. Fontes ouvidas pelo site disseram que Bieber e Baldwin estavam extremamente felizes no cartório, e o cantor disse à modelo: "Eu mal posso esperar para me casar com você, baby".

Os dois ficaram noivos em julho deste ano, e anunciaram a novidade com publicações no Instagram. "Meu coração é completamente seu, e eu sempre te colocarei em primeiro lugar! Você é o amor da minha vida, Hailey Baldwin, e eu não gostaria de amar mais ninguém. Você me faz muito melhor, e nós elogiamos um ao outro tão bem! Mal posso esperar para viver a melhor época da minha vida! É engraçado porque agora com você tudo parece fazer sentido", disse Bieber na publicação.