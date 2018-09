No RS, Bolsonaro mantém liderança após atentado com 29%, mostra Ibope

14/09/2018 | 16:20



O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, manteve a vantagem sobre os demais concorrentes na corrida presidencial no Rio Grande do Sul, segundo levantamento do Ibope divulgado nesta sexta-feira, 14.

De acordo com o levantamento, Bolsonaro chegou a 29% das intenções de voto, de 26% antes do ataque em Juiz de Fora (MG).

O segundo lugar ficou embolado entre quatro candidaturas: Fernando Haddad (PT), que passou de 9% para 11% das preferências; Ciro Gomes (PDT), que oscilou de 9% para 10%; Geraldo Alckmin, que cresceu de 6% para 10%; e Marina Silva, que manteve os 8% do último levantamento.

O Ibope entrevistou 1.204 eleitores gaúchos entre 10 e 12 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 9%. Ele foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03069/2018.