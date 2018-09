Santo André assina acordo para implementação do sistema Rastro

Flavia Kurotori

14/09/2018 | 16:17



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, assinaram, na tarde desta sexta-feira, acordo de implementação do Rastro (Sistema de Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias). A cidade é a primeira do País a ser contemplada pelo programa, que contou com aporte de R$ 25 milhões do governo federal, por meio do Finep (Financiadora de Inovação e Pesquisa).

Segundo Ronaldo Camargo, presidente substituto da Finep, a escolha da cidade foi por conta da facilidade de sua estrutura, tendo maior viabilidade para implementação a operação. “Esse programa está em sintonia com as ações que já fazemos na cidade, como o Detecta”, destacou Serra.

O programa visa articular e unir todas as políticas de rastreamento do País para criar sistema de gestão integrada de identificação, planejamento e controle de áreas como transporte, saúde e segurança. “Poderá ser feito maior controle da frota com monitoramento adequado e, assim, aumentar a arrecadação de IPVA”, pontuou Kassab. Com essas medidas, a expectativa é de incremento na arrecadação tributária, aprimoramento do controle de trânsito e de mercadorias nas rodovias e fronteiras.